Около 200 тракторов заблокировали центр Берлина, фермеры проводят демонстрацию против новых планов правительства, которые, как считают демонстранты, осложнят ведение фермерского хозяйства.

Около 200 тракторов заблокировали центр Берлина, фермеры проводят демонстрацию против новых планов правительства, которые, как считают демонстранты, осложнят ведение фермерского хозяйства.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал немецкий информационный телеканал Welt. По его данным акция началась в девять утра (десять по московскому времени), но заторы на улицах столицы Германии образовались еще раньше, когда тракторы двигались по улицам Берлина с юга, запада, севера и востока.Газета Berliner Morgenpost сообщает, что за порядком следят более 600 полицейских.Подобную акцию местные фермеры проводят в Берлине не впервые. На этот раз они негативно отреагировали на ряд законодательных инициатив правительства ФРГ, которые в сентябре были представлены в бундестаге. Труженики полей считают, что новые нормы создадут дополнительные трудности сельскому хозяйству страны, в частности, ужесточение нормы использования удобрений.Наряду с Берлином аналогичные акции проходят 22 октября в Байройте, Бонне, Вюрцбурге, Ганновере, Магдебурге, Мюнхене, Штутгарте и Фрайбурге.