При строительстве жилого комплекса Томилино застройщиком ООО ТомСтрой сложилась критическая ситуация. По оценкам экспертов, готовность шести недостроенных жилых домов первой очереди составляет, в среднем, от 45 до 90%. Сами работы были приостановлены еще в начале 2019 года. Более того, в уже построенные дома перестали подавать тепло и воду.

При строительстве жилого комплекса "Томилино" застройщиком ООО "ТомСтрой" сложилась критическая ситуация. По оценкам экспертов, готовность шести недостроенных жилых домов первой очереди составляет, в среднем, от 45 до 90%. Сами работы были приостановлены еще в начале 2019 года. Более того, в уже построенные дома перестали подавать тепло и воду.Обманутые дольщики во главе с активистами из инициативнойгруппы перешли к активным действиям. Для разрешения кризисной ситуации 27августа 2019 года в администрации городского округа Люберцы было проведеноэкстренное совещание. Сообщается о трех вариантах решения проблемы.В случае, если достройка жилого комплекса "Томилино" будетпроводиться за счет Фонда защиты прав граждан-участников долевогостроительства, свои ключи обманутые дольщики смогут получить только через три –четыре года. Вариант с поиском и привлечением нового застройщика черезконкурсную процедуру позволит людям получить ключи через два года.Достройка объектов назначенным операционным управляющим –группой компаний ПСТ – даст покупателям возможность получить ключи от своихквартир уже через полгода – год, то есть в феврале-октябре 2020 года. По итогампереговоров администрация Люберец остановилась именно на этом варианте.Группа компаний "Первый строительный трест" (ПТС) былаутверждена в качестве нового инвестора, девелопера и операционного управляющего.Перед ней стоит задача комплексного управления проектом, привлечениядополнительного инвестирования для достройки жилых домов, а также надзора зазавершением строительства домов первой очереди жилого комплекса "Томилино".В связи с крайне сложной ситуацией со строительством ЖКгруппа компаний ПСТ с сентября 2019 года в полном объеме приступила кисполнению взятой на себя роли антикризисного операционного управляющего.Итогом этой работы уже стали семь первых действенных шагов по нормализациистроительства микрорайона.В рамках первого шага компания ПСТ провела аудит испециализированную экспертизу, диагностировала проблемы и тщательнопроанализировала причины возникшего кризиса. После этого были сформулированыконструктивные антикризисные предложения и выработана дорожная карта по выводуобъекта на плановые сроки сдачи первой очереди жилых домов.Вторым шагом стало определение стратегии и тактики антикризиснойработы. Услышать результаты аудита и предложения по выходу из кризиса смоглиучастники совещания в люберецкой администрации, в число которых вошли иактивисты из инициативной группы.Третий шаг был заключен в тесном контакте группы компанийПТС с администрацией городского округа Люберцы и городского поседения Томилино.Исполнительная власть стремится прекратить разрастание кризиса, а ПСТ берет на себя выполнение обязательств перед обманутыми дольщиками.Четвертым шагом стало налаживание оперативноговзаимодействия с инициативной группой дольщиков и информационных контактов совсеми дольщиками ЖК Томилино. Уже в первых числа сентября была проведенарабочая встреча с представителями инициативной группы. Состоялся реальныйдиалог. Все ответы представителей ПСТ, а также прозвучавшие в ходе мероприятиямнения, были опубликованы на сайте антикризисного центра Tomilino.online.Участники встречи договорились о регулярных контактах.В рамках пятого шага ПСТ осуществляет ежедневный надзор заработой подрядчиков на вновь оживших стройобъектах. При этом антикризисныйкоординатор следит за тем, чтобы соблюдение плановых сроков сдачи жилых домовбыло обеспечено без потери качества строительных работ.Шестой шаг позволил ПСТ наладить открытый диалог с дольщикамиЖК "Томилино". С начала сентября на территории микрорайона действует антикризисныйконсультационный центр, снабжающий всех участников долевого строительства актуальнойи полной информацией о статусе строительства и планах ПСТ.Седьмым шагом было налажено системное и систематическоеоперативное информирование всех заинтересованных сторон, участников конфликта иобщественности о ходе работ на строительном объекте. Для этого компания ПСТзапустила официальный сайт tomilino.online, открыла телеграм-каналTomilinovopros, создала группы в социальных сетях https://vk.com/tomilinoonlineи https://www.instagram.com/tomilino_online/.Там регулярно публикуется информация о ходе работ, фотографии и видео, демонстрирующиепрогресс.Таким образом, введение группы компаний ПСТ позволилообеспечить гарантированное выполнение обязательств перед дольщиками подостройке объекта, своевременному вводу в эксплуатацию недостроенных домов и выдачеключей дольщикам. Компания, выступая в качестве инвестора и координаторапроекта, привлекает проектное финансирование для достройки домов первойочереди, а также для финансирования строительства плановой второй очереди,жестко контролирует ход строительных работ и использование средств.Уже с первых дней ПСТ решает проблемы жильцов с теплом иводой. До наступления холодов дома первой очереди будут подключены котопительным и водопроводным сетям. Параллельно с возведением жилых домов компаниязанимается созданием крупных социальных объектов для района и необходимойжителям ЖК "Томилино" социальной инфраструктуры.Грамотные, своевременные и оперативные антикризисныедействия группы компаний ПСТ позволили не только приблизить разрешение остройситуации с обманутыми дольщиками, но и снять социальную напряженность, а такжесоздать взаимное доверие в прямом диалоге между дольщиками и застройщиком.Группа компаний "Первый строительный трест" обеспечиваетвесь цикл работ в девелопменте – от разработки концепции до управления готовымиобъектами. Свою деятельность компания начала в 2003 году в Москве, а с годами вышла на строительство федерального масштаба. Помимогородских жилых комплексов ПСТ занимается строительством в Подмосковье иКалужской области. Кроме того, группа компаний успешно осуществляет сложнейшиепроекты реконструкции в старой Москве. Примером такой работы может послужить административное здание Eight Yards на улице Ефремова, дом 9а в районе Хамовники.