Солистка группы Винтаж поделилась откровениями
на пикантные темы. В частности, Анна Плетнева сообщила, что ее заводит в сексе.
Солистка группы "Винтаж" поделилась откровениями
на пикантные темы. В частности, Анна Плетнева сообщила, что ее заводит в сексе.
Певица давно заслужила звание секс-символа российского шоу-бизнеса.
Многих хейтеров раздражает, что звезда любит раздеваться в своих клипах и
публикует эротичные снимки в своем "Инстаграм". Они считают, что если Анна
Плетнева оголяется, то это – из-за отсутствия настоящего таланта.
Артистка
решила ответить критикам. "Идите и разденьтесь"! Этот стереотип прилип после
клипа "Плохая девочка". К сожалению, люди часто судят поверхностно", – цитирует
звезду По ее мнению, нельзя быть секс-символом
только благодаря красивой попе – есть и другие критерии, привлекающие зрителей.
Материал дополняется