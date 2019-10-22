Солистка группы Винтаж поделилась откровениями на пикантные темы. В частности, Анна Плетнева сообщила, что ее заводит в сексе.

Солистка группы "Винтаж" поделилась откровениямина пикантные темы. В частности, Анна Плетнева сообщила, что ее заводит в сексе.Певица давно заслужила звание секс-символа российского шоу-бизнеса.Многих хейтеров раздражает, что звезда любит раздеваться в своих клипах ипубликует эротичные снимки в своем "Инстаграм". Они считают, что если АннаПлетнева оголяется, то это – из-за отсутствия настоящего таланта.Артисткарешила ответить критикам. "Идите и разденьтесь"! Этот стереотип прилип послеклипа "Плохая девочка". К сожалению, люди часто судят поверхностно", – цитируетзвезду По ее мнению, нельзя быть секс-символомтолько благодаря красивой попе – есть и другие критерии, привлекающие зрителей.Материал дополняется