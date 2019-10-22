К благотворительной акции для слепых и слабовидящих детей региона присоединились... заключённые.

К благотворительной акции для слепых и слабовидящих детей региона присоединились... заключённые.Осужденные Покровской исправительной колонии №2 изготовили пробный образец развивающей игры-бродилки "Тактильные сказки" .Напомним, о разработке владимирской школьницы Арины Лариной рассказывали "Вести". Игра-бродилка Арины Лариной стала лучшей на всероссийском конкурсе ГосДумы "Юные техники и изобретатели" в номинации "Социальный проект". Игра представляет собой деревянные пазлы со специальными дорожками, по которым дети могут передвигать фигурки сказочных персонажей. Инициативу фонда "Равенство возможностей" по дальнейшему развитию проекта поддержали в УФСИН по Владимирской области. Игру направят в специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат города Владимира.