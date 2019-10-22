В Москве разыскивают водителя, который протаранил машину во время ночных гонок по МКАДу. Автор видео - сам водитель Порше, который и выложил его в Сеть. Видно, как на большой скорости он мчится по кольцевой, резко перестраиваясь перед машинами.

В Москве разыскивают водителя, который протаранил машину во время ночных гонок по МКАДу. Автор видео — сам водитель "Порше", который и выложил его в Сеть. Видно, как на большой скорости он мчится по кольцевой, резко перестраиваясь перед машинами.В какой-то момент лихач не успевает сориентироваться и на полном ходу задевает один из автомобилей. Реакция заставляет усомниться в адекватности автоблогера: он смеется и скрывается с места. Кадры гонок изучает полиция.