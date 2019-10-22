В Японии с совершения ритуала в трех императорских святилищах начались мероприятия по восшествию на престол императора Японии Нарухито. Одетый в белые одежды монарх вошел в храм Касикодокоро и сообщил богине Солнца, душам своих предков и божествам, что в этот день состоится церемония интронизации.

В Японии с совершения ритуала в трех императорских святилищах начались мероприятия по восшествию на престол императора Японии Нарухито. Одетый в белые одежды монарх вошел в храм Касикодокоро и сообщил богине Солнца, душам своих предков и божествам, что в этот день состоится церемония интронизации.Главная церемония интронизации состоится в парадном зале Императорского дворца в 13:00 по местному времени (7:00 по Москве. Как ожидается. в ней примут участие около 2 тысяч человек, среди который премьер-министр Японии, главы обеих палат парламента, председатель Верховного суда, высокопоставленные зарубежные гости.В ходе церемонии император Нарухито ступит на трон Такамикура и официально объявит о своем восшествии на престол. Далее последует поздравительное обращение премьер-министра и три раунда "банзай" — традиционного приветствия-пожелания императору долгих лет жизни.Как сообщалось, 30 апреля 2019 года прежний император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, и уже 1 мая его старший сын Нарухито стал монархом. Тогда же ему были символически переданы императорские регалии. С восхождением на престол нового императора в Японии началась эра "Рэйва" — "Прекрасная гармония".По случаю восшествия на престол императора Нарухито правительство Японии приступило к осуществлению амнистии, которая коснется около 550 тысяч человек.