Тимур Акперов, который набивается в сыновья к прославленному артисту балета Николаю Цискаридзе, дружен с одиозным шоуменом Гогеном Солнцевым. Также стало известно, что с предполагаемым отпрыском танцовщика не хотят работать преподаватели в институте.

Тимур Акперов, который набивается в сыновья к прославленномуартисту балета Николаю Цискаридзе, дружен с одиозным шоуменом Гогеном Солнцевым.Также стало известно, что с предполагаемым отпрыском танцовщика не хотятработать преподаватели в институте.Около недели назад 19-летний Тимур Заур оглы Акперов заявило родстве с Николаем Цискаридзе. Якобы это подтверждает тест ДНК, сделанный вначале нулевых.Также молодой человек жаловался на мать, которая его избила ивыгнала из дома. После он рассказывал о несостоявшейся встрече с НиколаемЦискаридзе.Между тем журналистам удалось выяснить, что Тимур какое-то время работал на телевидении и являетсястудентом второго курса Московского гуманитарного университета (МосГУ), учитсяна актерском факультете. В альма-матер Акперовым недовольны.По словам экс-преподавателя вуза Валентина Терехова, Акперовмог закатить истерику на пустом месте. Предполагаемый сын НиколяЦискаридзе порой вел себя неадекватно."Это просто больнойчеловек. Действительно очень странный – инфантильный, манерный ималоинициативный", – рассказал Терехов.Как-то во время экзамена Валентин задал Тимуру элементарныйдля артиста вопрос. Реакция студента была неожиданной. "Он вдруг закатилстрашную истерику, обещал написать на меня докладную. Я говорю: "Иди и пиши", -вспоминает экс-преподаватель университета.Как вспоминает Терехов, Акперов пожаловался на него в деканат, обвинилв издевательствах. После у педагога был неприятный разговор с руководством.17 Окт 2019 в 9:40 PDT"Все происходило на глазах у студенток с другого факультета,так что люди понимали, кто прав, а кто нет. Но это было в конце семестра. Онприбежал-таки на зачет, и я ему поставил тройку, потому как на более высокийбалл он точно не тянул", – отметил Валентин Терехов.Экс-преподаватель вуза подчеркнул, что никогда не замечалсходства . Валентин не верит громким заявлениям Тимура."Он не актер, поверьте мне. И никогда им не станет с такимотношением к учебе. Тем не менее от коллеги я узнал, что Акперов и сейчаспродолжает учиться – то ходит, то не ходит", – сказал педагог в беседе с .Добавим, что оказывается знаком с шоуменомГогеном Солнцевым, который заработал себе славу, участвуя в скандальных ток-шоуна телевидении. С некоторых пор предполагаемый отпрыск Цискаридзе сталподражать знаменитому приятелю и почему-то называть его "любимым" в соцсетях.7 Фев 2019 в 6:07 PST