Тимур Акперов, который набивается в сыновья к прославленному
артисту балета Николаю Цискаридзе, дружен с одиозным шоуменом Гогеном Солнцевым.
Также стало известно, что с предполагаемым отпрыском танцовщика не хотят
работать преподаватели в институте.
Тимур Акперов, который набивается в сыновья к прославленному
артисту балета Николаю Цискаридзе, дружен с одиозным шоуменом Гогеном Солнцевым.
Также стало известно, что с предполагаемым отпрыском танцовщика не хотят
работать преподаватели в институте.
Около недели назад 19-летний Тимур Заур оглы Акперов заявил
о родстве с Николаем Цискаридзе. Якобы это подтверждает тест ДНК, сделанный в
начале нулевых.
Также молодой человек жаловался на мать, которая его избила и
выгнала из дома. После он рассказывал о несостоявшейся встрече с Николаем
Цискаридзе.
Между тем журналистам удалось выяснить, что Тимур какое-то время работал на телевидении и является
студентом второго курса Московского гуманитарного университета (МосГУ), учится
на актерском факультете. В альма-матер Акперовым недовольны.
По словам экс-преподавателя вуза Валентина Терехова, Акперов
мог закатить истерику на пустом месте. Предполагаемый сын Николя
Цискаридзе порой вел себя неадекватно.
"Это просто больной
человек. Действительно очень странный – инфантильный, манерный и
малоинициативный", – рассказал Терехов.
Как-то во время экзамена Валентин задал Тимуру элементарный
для артиста вопрос. Реакция студента была неожиданной. "Он вдруг закатил
страшную истерику, обещал написать на меня докладную. Я говорю: "Иди и пиши", -
вспоминает экс-преподаватель университета.
Как вспоминает Терехов, Акперов пожаловался на него в деканат, обвинил
в издевательствах. После у педагога был неприятный разговор с руководством.
17 Окт 2019 в 9:40 PDT
"Все происходило на глазах у студенток с другого факультета,
так что люди понимали, кто прав, а кто нет. Но это было в конце семестра. Он
прибежал-таки на зачет, и я ему поставил тройку, потому как на более высокий
балл он точно не тянул", – отметил Валентин Терехов.
Экс-преподаватель вуза подчеркнул, что никогда не замечал
сходства . Валентин не верит громким заявлениям Тимура.
"Он не актер, поверьте мне. И никогда им не станет с таким
отношением к учебе. Тем не менее от коллеги я узнал, что Акперов и сейчас
продолжает учиться – то ходит, то не ходит", – сказал педагог в беседе с .
Добавим, что оказывается знаком с шоуменом
Гогеном Солнцевым, который заработал себе славу, участвуя в скандальных ток-шоу
на телевидении. С некоторых пор предполагаемый отпрыск Цискаридзе стал
подражать знаменитому приятелю и почему-то называть его "любимым" в соцсетях.
7 Фев 2019 в 6:07 PST