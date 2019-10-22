Молокоперерабатывающее предприятие Мурома заплатит штраф - 310 тыс. рублей за производство несоответствующей требованиям продукции

Молокоперерабатывающее предприятие Мурома заплатит штраф - 310 тыс. рублей за производство несоответствующей требованиям продукции. В ходе проверки, проведенной Россельхознадзором в сентябре этого года, было выявлено, что в йогуртах, производимых на предприятии присутствовал антибиотик тетрациклинового ряда, а на сливочном масле не были указаны сведения о проведенных лабораторных исследованиях. Выдано предписание о прекращении действия декларации, сообщает Россельхознадзор