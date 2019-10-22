Популярный актер Александр Петров признался, что не бросит
сниматься в кино даже через 30 лет. Артист болен своей профессией.
Популярный актер Александр Петров признался, что не бросит
сниматься в кино даже через 30 лет. Артист болен своей профессией.
"Наверное,
актерская профессия для меня как наркотик, и я вряд ли ее оставлю. Но,
наверное, буду реже появляться на экранах, стану принимать участие только в
том, что мне интересно. Конечно, хочется заниматься разным. Может быть, в
какой-то момент я приду к режиссуре, кино буду снимать", – поделился Александр
Петров в свежем интервью.
Не
оставит артист и театр. Несмотря на невероятную востребованность в кино, Петров
продолжает выходить на сцену. Бросить эту сферу Александр не готов, хотя и не относит
себя к фанатам храма Мельпомены.
Артист
признается, что от популярности не устает. Пристальное внимание даже нравится.
7 Окт 2019 в 8:49 PDT
"Иногда
хочется сделать паузу, я либо куда-то уезжаю, либо встречаюсь с друзьями, либо
нахожусь в местах, где никого нет. Но в целом меня это не раздражает, это часто
приятно. Мы все закрытые люди. Даже если человек перед вами распахивается или,
наоборот, сидит и молчит, все равно это закрытый человек", – рассуждает знаменитость.
По словам
звезды, известность не мешает ему жить так, как хочется. "Я и в магазин могу
сходить. Не очень спокойно, но могу. И делаю это", – цитирует
.