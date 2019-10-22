Популярный актер Александр Петров признался, что не бросит сниматься в кино даже через 30 лет. Артист болен своей профессией.

Популярный актер Александр Петров признался, что не броситсниматься в кино даже через 30 лет. Артист болен своей профессией."Наверное,актерская профессия для меня как наркотик, и я вряд ли ее оставлю. Но,наверное, буду реже появляться на экранах, стану принимать участие только втом, что мне интересно. Конечно, хочется заниматься разным. Может быть, вкакой-то момент я приду к режиссуре, кино буду снимать", – поделился АлександрПетров в свежем интервью.Неоставит артист и театр. Несмотря на невероятную востребованность в кино, Петровпродолжает выходить на сцену. Бросить эту сферу Александр не готов, хотя и не относитсебя к фанатам храма Мельпомены.Артистпризнается, что от популярности не устает. Пристальное внимание даже нравится.7 Окт 2019 в 8:49 PDT"Иногдахочется сделать паузу, я либо куда-то уезжаю, либо встречаюсь с друзьями, либонахожусь в местах, где никого нет. Но в целом меня это не раздражает, это частоприятно. Мы все закрытые люди. Даже если человек перед вами распахивается или,наоборот, сидит и молчит, все равно это закрытый человек", – рассуждает знаменитость.По словамзвезды, известность не мешает ему жить так, как хочется. "Я и в магазин могусходить. Не очень спокойно, но могу. И делаю это", – цитирует