Модель Алена Краснова обмолвилась о будущих детях. Супруга Никиты
Преснякова, сына певицы Кристины Орбакайте, поделилась планами.
Модель Алена Краснова обмолвилась о будущих детях. Супруга Никиты
Преснякова, сына певицы Кристины Орбакайте, поделилась планами.
Краснова и Пресняков стали мужем и женой два года назад. За время
существования этого брака в Сети не раз появлялись слухи о беременности Алены. Модель
постоянно опровергала сплетни и несколько раз говорила, что обзаводиться
потомством в ближайшее время не планирует. Манекенщица и ее супруг хотят
насладиться молодостью и друг другом.
Сейчас Никита Пресняков занят развитием собственного бизнеса,
также внук Аллы Пугачевой является солистом музыкальной группы.
Алена Краснова, в свою очередь, снимается для модных журналов, ведет страницу в
соцсетях и много путешествует.
По словам невестки Кристины Орбакайте, работа в мире фешен
вдохновила ее освоить фотоискусство. Девушка сейчас ищет подходящие курсы и
выбирает камеру. Рассказывая об этом, Алена впервые заговорила о будущих детях.
"Вряд ли мое хобби перерастет в коммерческую деятельность,
моими подопечными станут друзья, в будущем наши дети, а дальше, как пойдет", —
поделилась Алена Краснова.
27 Июл 2018 в 2:58 PDT
Подписчики поддержали супругу , девушке пожелали
успехов в любых начинаниях. "Вы очень
классные!! Счастья, красивых детей и любви💗 (здесь и далее орфография
и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такие милые с супругом 😍",
"Красивая пара😀👍💙❤️Ооооочень классные!!!
Счастья вам!", – писали обыватели.
Добавим, что ранее разговоры о наследниках раздражали.
Модель даже подшучивала над этим в соцсетях. Она публиковала снимки, на которых
закатывала глаза, придерживая голову рукой, с надписями: "Когда дети?".