Модель Алена Краснова обмолвилась о будущих детях. Супруга Никиты Преснякова, сына певицы Кристины Орбакайте, поделилась планами.

Модель Алена Краснова обмолвилась о будущих детях. Супруга НикитыПреснякова, сына певицы Кристины Орбакайте, поделилась планами.Краснова и Пресняков стали мужем и женой два года назад. За времясуществования этого брака в Сети не раз появлялись слухи о беременности Алены. Модельпостоянно опровергала сплетни и несколько раз говорила, что обзаводитьсяпотомством в ближайшее время не планирует. Манекенщица и ее супруг хотятнасладиться молодостью и друг другом.Сейчас Никита Пресняков занят развитием собственного бизнеса,также внук Аллы Пугачевой является солистом музыкальной группы.Алена Краснова, в свою очередь, снимается для модных журналов, ведет страницу всоцсетях и много путешествует.По словам невестки Кристины Орбакайте, работа в мире фешенвдохновила ее освоить фотоискусство. Девушка сейчас ищет подходящие курсы ивыбирает камеру. Рассказывая об этом, Алена впервые заговорила о будущих детях."Вряд ли мое хобби перерастет в коммерческую деятельность,моими подопечными станут друзья, в будущем наши дети, а дальше, как пойдет", —поделилась Алена Краснова.27 Июл 2018 в 2:58 PDTПодписчики поддержали супругу , девушке пожелалиуспехов в любых начинаниях. "Вы оченьклассные!! Счастья, красивых детей и любви💗 (здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такие милые с супругом 😍","Красивая пара😀👍💙❤️Ооооочень классные!!!Счастья вам!", – писали обыватели.Добавим, что ранее разговоры о наследниках раздражали.Модель даже подшучивала над этим в соцсетях. Она публиковала снимки, на которыхзакатывала глаза, придерживая голову рукой, с надписями: "Когда дети?".