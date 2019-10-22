Ученые Испанского национального центра исследования рака провели тщательное исследование. В ходе анализа им удалось выяснить, что удлинение теломер может значительно увеличить продолжительность жизни.

Ученые Испанского национального центра исследования рака провели тщательное исследование. В ходе анализа им удалось выяснить, что удлинение теломер может значительно увеличить продолжительность жизни.В процессе специалисты смогли вырастить мышей из стволовых клеток с удлиненными теломерами. Как оказалось, такие грызуны жили на 24 процента дольше, меньше страдали от ожирения и реже болели раком. Уровень различных маркеров старения также оказался ниже. Их митохондрии работали лучше, а ДНК медленнее накапливала повреждения, сообщает издание Science Alert.В исследовании использовались плюрипотентные стволовые клетки. Они способны превращаться во все типы клеток, кроме клеток плаценты и желчного мешка. В предыдущих работах было показано, что индуцированныеполученные из других типов клеток через перепрограммированиеклетки имеют теломеры. Они, в свою очередь, в два раза длиннее обычного. Такое же удлинение теломер было показано для культивированных эмбриональных клеток.Теломеры – концевые участки хромосом, которые защищают ДНК от повреждения во время делении клетки. При этом их длина постоянно сокращается. Существует так называемый предел Хейфлика. Он показывает, насколько сильно должны сократиться концевые участки для критического уменьшения жизнеспособности клетки. Фермент, называемый теломеразой, удлиняет теломеры.