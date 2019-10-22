Канатка в Белокурихе остановилась из-за упавшего ветхого дерева. Об этом сообщает ГТРК Алтай со ссылкой на МЧС.

"Канатка" в Белокурихе остановилась из-за упавшего ветхого дерева. Об этом сообщает ГТРК "Алтай"" со ссылкой на МЧС.ЧП произошло накануне в алтайском курорте на канатно-кресельной дороге. "Канатка" внезапно прекратила движение, и на разной от земли высоте в воздухе зависли семь человек. Среди них был ребенок десяти лет. Немедленно началась операция по эвакуации застрявших в "воздушном плену" людей. В ней участвовали сотрудники федеральной противопожарной службы и спасатели комплекса "Благодать". Всё благополучно завершилось, никому из спасенных помощь врачей не понадобилась. Десятилетнюю девочку спасатель сначала креплением привязал к себе, а затем уже вместе с ней опустился на землю.Как рассказали в МЧС, теперь уже точно можно сказать, что на подъемник рухнуло старое дерево. Это и стало причиной остановки канатной дороги.