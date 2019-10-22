Грандиозный концерт Стаса Пьехи пройдет в Москве 27 октября. Попасть на него вы можете абсолютно бесплатно благодаря Дни.ру.

Грандиозный концерт Стаса Пьехи пройдет в Москве 27 октября. Попасть на него вы можете абсолютно бесплатно благодаря "Дни.ру".Юбилейный концерт Стаса Пьехи пройдет 27 октября на сцене Кремлевского Дворца. Гостей ожидают любимые хиты, новые песни и незабываемые впечатления."Мне повезло, что я артист не театра, а сцены, где я искренне выдаю самого себя, я не люблю шаблоны и клише, которые больше напоминают притворство, я всегда показываю себя самого, наверное, тем самым вызываю доверие у зрителя" – признается Стас.В этот вечер вместе со Стасом Пьехой на сцену выйдут Валерия, Слава, Ирина Дубцова, Татьяна Буланова, а также Елена Ваенга.Попасть на концерт Стаса Пьехи очень просто. Достаточно выполнить два простых условия:подпишитесь на наш аккаунт в Instagramнапиши оригинальный комментарий "Билеты должны быть у меня, потому что..." и отметь друзейПубликация от (@dniru) 22 Окт 2019 в 12:56 PDTСтас Пьеха сам выберет победителя! Результаты будут 26 октября! Счастливчики смогут забрать билеты из редакции.