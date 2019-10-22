41-летняя актриса поделилась с поклонниками в Инстаграм
снимками подросших наследниц. Екатерина Климова опубликовала фото 17-летней
Елизаветы и четырехлетней Бэллы.
41-летняя актриса поделилась с поклонниками в "Инстаграм"
снимками подросших наследниц. Екатерина Климова опубликовала фото 17-летней
Елизаветы и четырехлетней Бэллы.
Звезда
театра и кино выложила в своем профиле снимок, на котором
17-летняя Лиза запечатлена вместе с малышкой. Старшая дочь, одетая
в черный костюм, держит ее за плечи. А Бэлла позирует в платье
горошек и туфлях.
Наследницы Екатерины Климовой
не смогли оставить фолловеров равнодушными. Они отметили, что девочки
очень похожи на свою знаменитую маму: такие же стройные красавицы,
передает .
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