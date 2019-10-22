41-летняя актриса поделилась с поклонниками в Инстаграм снимками подросших наследниц. Екатерина Климова опубликовала фото 17-летней Елизаветы и четырехлетней Бэллы.

41-летняя актриса поделилась с поклонниками в "Инстаграм"снимками подросших наследниц. Екатерина Климова опубликовала фото 17-летнейЕлизаветы и четырехлетней Бэллы.Звездатеатра и кино выложила в своем профиле снимок, на котором17-летняя Лиза запечатлена вместе с малышкой. Старшая дочь, одетаяв черный костюм, держит ее за плечи. А Бэлла позирует в платьегорошек и туфлях.Наследницы Екатерины Климовойне смогли оставить фолловеров равнодушными. Они отметили, что девочкиочень похожи на свою знаменитую маму: такие же стройные красавицы,передает .Материал дополняется