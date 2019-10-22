Регистратор очевидца запечатлел момент необычной аварии с участием трактора в Московской области. Тяжелая машина не вписалась в ограничитель высоты, и обрушила его на проезжую часть. В результате инцидента никто не пострадал.

Необычное ДТП произошло в минувший понедельник, 21 октября, в подмосковном Пушкине. Инцидент попал в объектив автомобильного регистратора очевидца.На записи видно, как водитель трактора попытался переехать мост через реку, однако не учел, что габариты его транспортного средства не вписываются в ограничитель высоты, установленный над проезжей частью.Машина врезалась в металлическую конструкцию, не устоявшую под напором тяжелой техники.К счастью, отвалившиеся элементы ограничителя не задели никого из пешеходов, находившихся поблизости. В результате инцидента никто не пострадал.