Российский ледокол Тор подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно, корабль следует по маршруту.

Российский ледокол "Тор" подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно, корабль следует по маршруту.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал представитель Росморречфлота, подчеркнув, что произошла "ложная тревога после обесточки части оборудования".84-метровый дизельный ледокол "Тор", построенный на финской верфи Wartsila в 1964 году, имея на борту экипаж в 33 человека, вышел из Санкт-Петербурга и направлялся в российский арктический порт Сабетта в Карском море на полуострове Ямал.Ранее сообщалось о том, что "Тор" подал сигнал бедствия у берегов Норвегии. По данным источника в международных службах морского поиска и спасения, ледокол не поврежден и находится на плаву, ожидая буксировки, которая затруднена из-за сильного шторма, угрозы утечки топлива нет.Владельцем "Тора" является ФГУП "Росморпорт".