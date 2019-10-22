Недавно рок-музыкант Петр Мамонов перенес тяжелую операцию на сердце. Его супруга Ольга рассказала о плачевном положении, в котором они оказались из-за нехватки денег.

Недавно рок-музыкант Петр Мамонов перенес тяжелую операцию на сердце. Его супруга Ольга рассказала о плачевном положении, в котором они оказались из-за нехватки денег.Жена исполнителя утверждает, что ее муж себя пока чувствует не очень хорошо. Ему нужна долгая реабилитация. Приходится постоянно покупать дорогостоящие лекарства жизненного обеспечения, на которые не действуют скидки. Денег на препараты катастрофически не хватает."Мы сейчас отменили все концерты. А сбережений у нас не было. Не копили мы денег никогда! Так, от концерта к концерту жили", – объяснила Мамонова.По словам супруги музыканта, справиться с тяжелым периодом им помогает их родной сын. Он платит за свет, ведь счетчики за месяц накручивают кругленькую сумму в осенний период из-за отопления. Больше никаких близкий людей и товарищей у пенсионеров нет, только множество усатых малышей."Двадцать котов – наши друзья. А они привыкли к хорошей еде, теперь я им плохую стала покупать, и они негодуют", – поделилась опечаленная Ольга.3 Ноя 2018 в 2:30 PDTМамонова поведала, что пенсия рок-певца слишком маленькая, чтобы жить на широкую ногу – всего 18 тысяч. "Ну, восемь тысяч – пенсия, и десять – "лужковские". А лекарств надо на шесть тысяч два раза в месяц. Вот так и живем… Мы просто не думали о будущем, жили одним днем. Если бы даже и скопили – ну год бы продержались, а дальше? Ну скопишь, предположим, сто тысяч. А за два месяца они у тебя уйдут. Мы не копили никогда, жили от концерта к концерту. И сидим вот сейчас… Печально", – поделилась своей болью жена исполнителя.