Дешевыми фейкньюз назвала Мария Захарова слова Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в выборы в США 2020 года.

"Дешевыми фейкньюз" назвала Мария Захарова слова Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в выборы в США 2020 года.Накануне соцсеть Facebook заявила о блокировке четырех групп аккаунтов в рамках борьбы с зарубежным влиянием. Как утверждает компания, целями этих групп были США, Северная Африка и Латинская Америка. В аккаунтах публиковались сообщения, касающиеся выборов в США, окружающей среды, расовых противоречий, политических кандидатов и других тем, сообщает телеканал "Россия 24"."Сегодня мы видим, что Россия, Иран и Китай пытаются вмешиваться в выборы, прибегая ко все более усложненным методам. Но я настроен уверенно, приближаясь к 2020 году, поскольку мы сыграли определенную роль в защите от вмешательства в каждых крупные выборы по всему миру с 2016 года: во Франции, в Германии, в ЕС в целом, в Индии, в Мексике, в Бразилии", — написал Марк Цукерберг.