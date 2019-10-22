Ремёсла из сундука. Студию под таким названием создали мастерицы из посёлка Майский Александровского района. Своим ученикам они рассказывают, как плести на коклюшках, вышивать лентами и вязать.

"Ремёсла из сундука". Студию под таким названием создали мастерицы из посёлка Майский Александровского района. Своим ученикам они рассказывают, как плести на коклюшках, вышивать лентами и вязать.Так александровские мастерицы встречают каждого гостя. Но делу - время, а потехе - час. У каждой рукодельницы есть любимое занятие. Вязание, плетение на коклюшках, валяние, ткачество и знаменитая вышивка - александровская гладь. Пряжей Людмила Николаевна занимается с детства. Прясть научила ее бабушка. А теперь она сама передает секреты ремесла."Людмила Николаевна сама держит овечек, они стрижет шерсть, сама её обрабатывает, чешет. Специальные ножницы существуют, которыми стригут овец. - Вот такие, по ряду, потом шерсть откидывается и опять."10 лет назад работники Дома Культуры посёлка Майский открыли студию. "Ремёсла из сундука". То, чем жили сотни лет назад, а сейчас называют хэнд мэйдом, сейчас снова в моде. Расшитые скатерти, плетёные пояса, ажурные салфетки. Удивительно, но как бы сказали сегодня технологии за столько лет совсем не изменились.Нина Глизница: "Это настольный, ручной, ткацкий станок. Он изготовлен по образцам Новгородских мастеров. В общем-то, и нам пора научиться ткать. Наталья, расскажите, пожалуйста, как соткать половичок?- Берём челночек, пробрасываем с лентой в зазор нашего ткацкого станка, протягиваем..."Соткать даже небольшой половичок оказалось делом непростым. Прежде всего нужно время, а его-то журналистам и не хватает. Зато ребята, которые посещают студию, отличаются редким трудолюбием. Все эти работы выполнены ими."Вот такая шаль, это вяжут дети, это детские работы, вот мальчик у нас взяла, ему 15 лет."Возможно, эта шаль попадет в домашний музей. Разбирая чердаки, жители приносят в дар Дому Культуры разные старинные вещи. Этот патефон начала двадцатого века приехал из Тулы. А короб-пестерь конца 19 века - из Вологды. Его привезли ученики студии. Как берёзовая кора может прослужить сто лет? В студии ребята намерены выяснить и это.Нина Глизница, Александр Голубев, "Вести-Владимир".