Развитие роботизации производства не грозит кризисом на рынке труда, так как в этой сфере будет найден баланс.

Развитие роботизации производства не грозит кризисом на рынке труда, так как в этой сфере будет найден баланс.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал российский премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарномзаседании форума "Открытые инновации" в Сколкове.По его словам, в противостоянии роботов и живых работников, скорее всего, будет найдена "какая-то средняя дорога". По мнению Медведева, несмотря на то, что баланс сместится в сторону высокотехнологичного оборудования и удаленной занятости сотрудников, "ничего фатального не произойдет".Вместе с тем премьер призвал в связи с роботизацией готовиться к серьезной переквалификации персонала, который должен обладать креативным мышлением и способностью оперативно решать те или иные вопросы.Отвечая на вопрос о мрачных прогнозах некоторых футурологов по поводу применения новых технологий, руководитель кабинета министров привел крылатую фразу писателя Льва Толстого, которой тот охарактеризовал творчество своего коллеги Леонида Андреева: "Он пугает, а мне не страшно".