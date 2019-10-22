2 ноября на стадионе Минск-арена состоится концерт Аллы Пугачевой P.S. Последний раз Примадонна выступала в столице братской Беларуси 10 лет назад. Тогда, несмотря на недешевые билеты, зал Дворца спорта был забит под завязку. Аншлаг ожидается и теперь.

2 ноября на стадионе "Минск-арена" состоится концерт Аллы Пугачевой "P.S." Последний раз Примадонна выступала в столице братской Беларуси 10 лет назад. Тогда, несмотря на недешевые билеты, зал Дворца спорта был забит под завязку. Аншлаг ожидается и теперь.Официальная цена билетов на московский сольник Аллы Борисовны в апреле составляла от 3500 до 70 тысяч рублей. Но перекупщики скупили все в первые же дни и потом продавали с безумной накруткой – от 100 до 500 тысяч. Правда, как позже выяснили поклонники, вживую за такие деньги артистка пела далеко не все...В Минске люди живут скромнее и, конечно, таких трат позволить себе не могут. Поэтому билеты на 15-тысячную арену стоят от 1900 до 9500 российский рублей. Вполне доступно желающим увидеть живую легенду! Поэтому многие россияне устремятся 2 ноября в Минск, поскольку в Москве пойти на концерт могли далеко не все. Поезда, которые в это время пойдут в Беларусь, проданы под завязку, в гостиницах свободное место найти тоже проблематично.Сегодня Минск стоит на ушах – кажется, что город готовится к приезду Аллы Пугачевой серьезнее, чем к государственному визиту Владимира Путина. С президентом все понятно – там четко работают службы протокола, все идет по накатанной. Но как быть с главной певицей России?Как говорят, в Беларусь она поедет за пару дней до концерта поездом – в личном вагоне с Белорусского вокзала. Вместе с ней – муж Максим Галкин, дети Лиза и Гарри, директор Елена Чупракова, стилист, визажист и прочая обслуга.Ожидается, что жить Примадонна будет не в гостинице, а на одной из правительственных дач под Минском, чтобы отдохнуть от назойливой публики и прессы.Алла Борисовна ограничивает себя в еде – во-первых, держит фигуру, во-вторых, диабет и болезни сердечно-сосудистой системы вынуждают быть внимательнее к рациону. Поэтому уже сегодня принимающая сторона продумывает меню – список разрешенных Пугачевой продуктов был отправлен заранее.Интересно, что те, кто на концерт последней народной артистки СССР все-таки не попадет, смогут увидеть его... в кино! 31 октября от Владивостока до Москвы начинается прокат фильма-концерта, который был снят в Кремле.