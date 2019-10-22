В Суздальском районе сегодня пройдёт профилактический рейд. В центре внимания - противопожарная безопасность домов многодетных семей.

В Суздальском районе сегодня пройдёт профилактический рейд. В центре внимания - противопожарная безопасность домов многодетных семей. Его проведут отряд федеральной противопожарной службы, надзорные органы и представители местной администрации. Вопрос- на особом контроле после пожара в селе Семёновское-Красное. Напомним, 8 октября огонь полностью уничтожил дом семьи Шевчик. 22 человека остались без крова. Сегодня в домах и квартирах многодетных семей на безвозмездной основе будут установлены автономные пожарные извещатели.