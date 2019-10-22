Народный артист России Александр Розенбаум не так давно интересовался наличием примерочной в презервативной лавке. Теперь же певец рассказал, при каких условиях готов расстаться со своими знаменитыми усами.

Народный артист России Александр Розенбаум не так давно интересовался наличием примерочной в презервативной лавке. Теперь же певец рассказал, при каких условиях готов расстаться со своими знаменитыми усами.Медиа-персона "заглянул на огонек" на вечернее телешоу "Вечерний Ургант", где стал одним из гостей программы. Отмечается, что Розенбаум также ответил на вопросы, которые ему задавали поклонники. Одним из самых примечательных стало вопрошение об избавлении от растительности на лице."Я не знаю, какую роль, в каком кино мне надо предложить, чтобы я сбрил усы. Ради какой-то серьезной роли, серьезной очень. Которая мне будет очень интересна, до безумия. Потому что усы я могу сбрить только в безумном состоянии", – со смехом рассказал Александр в эфире выпуска "Вечернего Урганта", запись которого на видео-хостинге YouTube.Кроме того, артист поведал о своем самочувствии после удаления опухоли. Он отметил, что сейчас его здоровью ничего не угрожает и восстановление проходит успешно."Чувстую я себя хорошо. Здоровье мое хорошее. Все нормально... Прооперировали. Все хорошо", – прокомментировал свое состояние исполнитель. Напомним, что не так давно знаменитого певца прооперировали вМосковском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена.21 Окт 2019 в 3:43 PDTВидимо, состояние знаменитости настолько улучшилось, что не так давно его заметили прогуливающимся мимо "Презервативной", открывшейся на Старом Арбате. Тогда певец выкладывал на личной странице в социальной сети "Инстаграм" пост, где даже поинтересовался, имеются ли в заведении примерочные.