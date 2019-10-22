В подмосковном Королеве полицейские задержали аферистку, которая выманила деньги у 94-летнего пенсионера. Он сам обратился к злоумышленнице на улице с просьбой подсказать дорогу до стоматологической клиники.

В подмосковном Королеве полицейские задержали аферистку, которая выманила деньги у 94-летнего пенсионера. Он сам обратился к злоумышленнице на улице с просьбой подсказать дорогу до стоматологической клиники.Вместо этого находчивая дама представилась соцработницей и пообещала записать к врачу, услуги которого обойдутся дешевле, а затем проводила в банк, чтобы помочь снять со счета необходимую сумму. В итоге она подменила деньги — больше ста тысяч рублей — на билеты так называемого "Банка приколов".Фальшивые купюры пострадавший обнаружил уже дома и сразу обратился в полицию. Подозреваемую выследили по камерам видеонаблюдения. Теперь ей грозит штраф и до 10 лет тюрьмы.