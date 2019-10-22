Десять человек пострадали, десятки тысяч жителей остались без электричества в американском штате Техас. Мощный поток ветра переворачивал автомобили, вырывал деревья и разрушал жилые дома.

Десять человек пострадали, десятки тысяч жителей остались без электричества в американском штате Техас. Мощный поток ветра переворачивал автомобили, вырывал деревья и разрушал жилые дома.В зоне бедствия экстренно провели эвакуацию и закрыли школы. Полиция объявила комендантский час, сообщает телеканал "Россия 24". По сообщениям метеорологических служб, северо-восток штата все еще находится под угрозой стихии.