Поездка в центр столицы на такси закончилась для 32-летнего москвича в больничной палате - туда он попал с ножевыми ранениями поясницы и левой руки. Камера наблюдения зафиксировала стычку пассажира с водителем.

Поездка в центр столицы на такси закончилась для 32-летнего москвича в больничной палате — туда он попал с ножевыми ранениями поясницы и левой руки. Камера наблюдения зафиксировала стычку пассажира с водителем.О причине конфликта на Тестовской улице в пресс-службе столичного управления МВД умалчивают. На кадрах видно, как мужчина рассчитывается с таксистом и намеревается выйти из салона, но тот его не пускает. Стычка переросла в избиение на улице: водитель нанес несколько крепких ударов кулаком и ногами, а затем пырнул ножом недавнего клиента. Оставив его на асфальте, он уехал.Пострадавшего доставили в больницу, а его обидчика вскоре задержали на Краснопресненской набережной — им оказался 52-летний москвич. На свободу его отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит арест на срок до четырех месяцев за причинение легкого вреда здоровью.