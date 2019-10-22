В городе Рубцовск Алтайского края рабочий провалился в квартиру через дыру в крыше во время ремонта.

Крышу дома на улице Осипенко капитально отремонтировали пять лет назад, но проблемы никуда не делись. Жильцы верхних этажей жаловались на сквозные дыры в потолке.Рабочий провалился в квартиру во время устранения недоделок, оставшихся от предыдущего ремонта, сообщает ГТРК "Алтай".Чердак дома не проветривался, влага стекала на пол и скапливалась в старом утеплителе. После того, как убрали шлак, выяснилось, что прогнили потолочные перекрытия и несущие балки.В ходе выяснения, кто несет ответственность за недоделки и их последствия, представители управляющей компании и регоператора поссорились. Проблема до сих пор не решена, ремонт приостановлен. Обитатели четырех квартир так и живут с дырами в потолке.