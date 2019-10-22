Учебно-тренировочный комплекс для подготовки боевых пловцов заработал на Каспийской флотилии России. Открытие состоялось 18 октября, однако известно о новом УТК стало только сейчас. За 4 дня в нем провели тренировки около 500 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны.

Учебно-тренировочный комплекс для подготовки боевых пловцов заработал на Каспийской флотилии России. Открытие состоялось 18 октября, однако известно о новом УТК стало только сейчас. За 4 дня в нем провели тренировки около 500 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны.Весь учебно-тренировочный комплекс занимает более 2200 квадратных метров. Основной тренажер – это бассейн с глубинами от 1 до 6 метров, где можно даже стрелять из подводного оружия. Он одновременно вмещает до 18 аквалангистов, при этом еще 3 бойца могут проходить обучение на подводном стрельбище.Помимо прочего, в УТК построено несколько полос препятствий и скалодром, которые имитирую сложный берег, на который нужно высаживаться аквалангистам. Плюс для погружений на глубину более 100 метров комплекс оснащен барокамерой РБК-1600.Аналогичный центр подготовки появился на Северном флоте в начале 2019 года. Там тоже есть подводное стрельбище и скалодром, а также тренажеры, имитирующие торпедный аппарат субмарины, люки и системы аварийного спасения.