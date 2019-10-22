В Красноярском крае спасатели обнаружили сейф на месте прорыва пяти дамб. Внутри металлического ящика были найдены 18 килограммов золота, передает со ссылкой на Следственный ..

В Красноярском крае спасатели обнаружили сейф на месте прорыва пяти дамб. Внутри металлического ящика были найдены 18 килограммов золота, передает со ссылкой на Следственный комитет."Обнаружено девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом", – говорится в официальном сообщении. В пресс-службе ведомства также отметили, что будут настаивать на наложении ареста на золото для возмещения исковых требований потерпевших, сообщает .Накануне появилась информация о том, что число жертв в результате прорыва дамб под Красноярском увеличилось до 17 человек. До этого СМИ писали о 15 погибших. Тела еще двух пропавших без вести были найдены в зоне затопления, передает телеканал "".