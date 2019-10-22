Во вторник на станции метро Беговая фиолетовой ветки мужчина упал на рельсы. По данным экстренных служб, информации об обстоятельствах ЧП пока нет, состояние пострадавшего устанавливается.

Во вторник на станции метро "Беговая" фиолетовой ветки мужчина упал на рельсы.По данным экстренных служб, информации об обстоятельствах ЧП пока нет, состояние пострадавшего устанавливается.В связи с произошедшим задерживается движение поездов на участке от "Баррикадной" до "Октябрьского поля".Движение постепенно входит в график, сообщается в Twitter-аккаунте метро Москвы.Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии (7) от «Баррикадной» до «Октябрьского поля» восстановлено и вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 22 октября 2019 г.