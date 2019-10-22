ЧП произошло сегодня на выезде съемочной бригады в Суздальском районе.

Рискованные съемки. ЧП произошло сегодня на выезде съемочной бригады в Суздальском районе. На нашу съёмочную группу напали в ходе противопожарного рейда. Проверку проводят после недавнего пожара в селе Семеновское-Красное, который уничтожил дом многодетной семьи Шевчик. Рейд организовали отряд федеральной противопожарной службы, надзорные органы, представители местной администрации. Многодетным семьям сегодня бесплатно устанавливают противопожарные извещатели. На последней точке рейда на оператора "Вести Владимир" напал мужчина с ножом в руке.. К счастью, наш сотрудник не пострадал. Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Первые подробности мы надеемся получить от нашего корреспондента Александра Сыпченко в выпуске 14.25