На Таймыре на руднике Норникеля, по предварительным данным, погибли три человека. Еще несколько работников пострадали. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы.

На Таймыре на руднике "Норникеля", по предварительным данным, погибли три человека. Еще несколько работников пострадали.Инцидент произошел 22 октября 2019 года. Обстоятельства и причина смерти людей выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы, передает ТАСС.Происшествие на руднике "Таймырский" в Красноярском крае не было связано с обрушением. Сообщается, что тела троих рабочих были найдены на отметке 1345 метров, их обнаружили работники рудника.В связи с происшествием свое внутреннее расследование проводит службы "Норникеля". Они готовы предоставлять информацию по мере ее поступления.После ЧП рудник "Таймырский" продолжает работу.