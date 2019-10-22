ДТП произошло накануне, около 10 часов вечера, в районе пос. Октябрьский Вязниковского района.

ДТП произошло накануне, около 10 часов вечера, в районе пос. Октябрьский Вязниковского района. Непостижимым образом Митсубиси Лансер оказался висящим на разделительном отбойнике. По словам очевидцев из соцсетей, в условиях плохой видимости машина уходила от столкновения с фурой и заскочила на железное ограждение. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация о причинах ДТП уточняется.