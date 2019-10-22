При проведении ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области восемь человек отравились, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

При проведении ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области восемь человек отравились, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в региональном Минздраве, подчеркнув, что отравление людей произошло в результате выброса неизвестного газа на установке гидроочистки дизельного топлива.После случившегося в экстренном порядке был собран оперативный штаб, в который вошли руководитель Минздрава Оренбургской области, его заместитель, главврач скорой помощи и директор местного отделения Центра медицины катастроф.