Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра страны Алексея Гончарука в сексуальных домогательствах к подчиненным. Об этом экс-нардеп написал на своей странице в Фейсбуке.

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра страны Алексея Гончарука в сексуальных домогательствах к подчиненным. Об этом экс-нардеп написал на своей странице в Фейсбуке.По словам Мосийчука, сын его знакомого устроился на работу в аппарат премьера и уже через несколько дней столкнулся с приставаниями со стороны главы правительства. Никаких доказательств Мосийчук не привел, но заявил, что будет убеждать пострадавшего и его родителей дать публичные показания, сообщает телеканал "Россия 24".