Популярный блогер и по совместительству ведущая программы Орел и решка опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый ролик. В нем она рассказала, как удачно выйти замуж за иностранца.

Популярный блогер и по совместительству ведущая программы "Орел и решка" опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый ролик. В нем она рассказала, как удачно выйти замуж за иностранца.На записи звезда предстала в новом образе – Анастэйша Инглиш. Она сделала яркие губы, надела черный кроп-топ с длинным рукавом и нацепила на голову розовый бант. Кроме того, что теледива дает советы как привлечь американца, она параллельно еще и учит своих подписчиков английскому языку."Всем hello! My name is Anastacia. I’m from… Я из Голливуда, короче. Кто хочет удачно выйти замуж за американца, то мои курсы вам помогут", – начала свой монолог блогерша.Первым делом ведущая моделирует ситуацию с ухажером в ресторане. Когда официант наливает ей вина, она несколько раз просит его увеличить порцию. В результате она срывается на русский мат и требует, чтобы ей наполнили стакан до краев. После чего залпом выпивает его.После этого Настя заводит непринужденную беседу и рассказывает кавалеру о своем хобби. Ивлеева заявляет, что увлекается танцами и спешит продемонстрировать свои таланты. В итоге она со всей силы ударяется ногой о стену и падает на пол, сопровождая весь процесс нецензурной русской бранью."You so strong! You have a gim everyday? Because i don’t look after this big мыщц… You are Геркулес?", – соблазняет бойфренда блогерша.Поняв, что ее приемы обольщения не действуют на партнера, Настя переходит к радикальным мерам. Она поднимает майку, обнажив грудь. "Это беспроигрышный вариант. Но после него замуж не берут. Возможно, у вас будет ночь с глубоким изучением английского языка…", – завершает Ивлеева.