Российские покупатели выбрали самую бесполезную бытовую технику. Согласно данным опроса Hi-Tech Mail.ru, около 18% граждан назвали мультиварку наименее популярным товаром. В список также вошли ..

Российские покупатели выбрали самую бесполезную бытовую технику. Согласно данным опроса Hi-Tech Mail.ru, около 18% граждан назвали мультиварку наименее популярным товаром. В список также вошли хлебопечка, парогенератор, робот-пылесос и электрический обогреватель, передает .Чаще всего россияне пользуются микроволновой печью. За нее проголосовали 84% опрошенных. Далее следуют блендер, мясорубка, кофеварка и посудомоечная машина, сообщает "".