Стражи порядка оперативно задержали водителя, травмировавшего 64-летнюю пенсионерку в Иркутской области. В настоящее время подозреваемый помещен под административный арест, но в перспективе его ожидает уголовное преследование.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в наезде на пенсионерку, произошедшего в минувший понедельник, 21 октября, в Ангарске.Напомним, что водитель несколько раз переехал пожилую женщину, после чего скрылся с места ДТП, а пострадавшая была госпитализирована с серьезными травмами. Инцидент попал в объектив камеры уличного наблюдения.Через некоторое время полицейские обнаружили брошенную машину, а затем нашли и самого водителя.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области, предполагаемым виновником аварии оказался 34-летний безработный мужчина.В настоящее время он помещен под административный арест на 15 суток, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.