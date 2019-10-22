Ольга Бузова обратилась к общественности. Ведущая скандально известного реалити-шоу Дом-2 прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения.
<a href="https://33live.ru/novosti/22-10-2019-ne-xotela-raskryvat-tajnu-sverknuvshaya-kolcom-buzova-sdelala-oficialnoe-zayavlenie.html" target="_blank">Не хотела раскрывать тайну: сверкнувшая кольцом Бузова сделала официальное заявление</a> - Ольга Бузова обратилась к общественности. Ведущая скандально известного реалити-шоу Дом-2 прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения.
[url=https://33live.ru/novosti/22-10-2019-ne-xotela-raskryvat-tajnu-sverknuvshaya-kolcom-buzova-sdelala-oficialnoe-zayavlenie.html]Не хотела раскрывать тайну: сверкнувшая кольцом Бузова сделала официальное заявление[/url] - Ольга Бузова обратилась к общественности. Ведущая скандально известного реалити-шоу Дом-2 прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения.