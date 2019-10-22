Ольга Бузова обратилась к общественности. Ведущая скандально известного реалити-шоу Дом-2 прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения.

Ольга Бузова обратилась к общественности. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения.22 Окт 2019 в 1:18 PDTМатериал дополняется