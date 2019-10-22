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<a href="https://33live.ru/novosti/22-10-2019-neozhidanno-i-neobyasnimo-isaeva-pokazala-otplyasyvayushhuyu-nachalovu-pered-smertyu.html" target="_blank">Неожиданно и необъяснимо: Исаева показала отплясывающую Началову перед смертью</a> - Анна Исаева обнародовала сокровенные видео, на которых запечатлела Юлию Началову и ее близких. Бывшая помощница ныне покойной певицы в ужасе от того, что тогда никто не знал, что вскоре артистка умрет.