Анна Исаева обнародовала сокровенные видео с Юлией Началовой и ее близкими. Бывшая помощница певицы в ужасе: тогда никто и подумать не мог, что вскоре она умрет.

Анна Исаева обнародовала сокровенные видео с Юлией Началовой и ее близкими. Бывшая помощница певицы в ужасе: тогда никто и подумать не мог, что вскоре она умрет.Несколько роликов Анна Исаева опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм". "Неожиданно и необьяснимо – почему я плачу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Просто потому. Конечно у меня очень много такого домашнего видео. Конечно я им не спекулирую, не лювлю хайп и не выставляю его ежедневно на всеобщее обозрение. Но я хочу сказать вам, ожидающим от меня этой спекуляции– я буду делать это, буду, но редко. И только по порыву души", – объяснила она решение обнародовать сокровенные кадры.Видео было снято во время празднования 12-летия Веры, дочери певицы. Поздравить девочку пришли самые близкие: бабушка и дедушка, отец Евгений Алдонин, крестная Лариса Долина с дочерью Линой и внучкой Сашей, семья Ролана Гусева, Юлия Костюшкина и другие.21 Окт 2019 в 2:14 PDT"Мы притащили аппарат караоке, чтобы было повеселее и она поет для своих, всегда попадая в ноты. Я нашла этот ресторан. Мы с Юлей заказали атрибутику для Веры, связанную с темой, которая ее волновала тогда– Код Да Винчи", – рассказала бывшая помощница . Ролик был снят за три месяца до скоропостижной смерти артистки.Анна не сдержала эмоций: "Все мы, каждый из нас здесь счастлив! Ужасно все то, что произошло! Ни один из нас в тот момент не мог представить себе такой исход!"Напомним, что умерла 16 марта. Причиной смерти стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было 38 лет. Началову похоронили на Троекуровском кладбище.