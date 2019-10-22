На северо-западе Италии из-за обрушившихся на регион сильных дождей и вызванных ими многочисленных подтопления до утра вторника, 22 октября, прекращено движение поездов на линии, соединяющей Геную с Миланом и Турином.

На северо-западе Италии из-за обрушившихся на регион сильных дождей и вызванных ими многочисленных подтопления до утра вторника, 22 октября, прекращено движение поездов на линии, соединяющей Геную с Миланом и Турином.Непогода с грозами и ливнями пришла в области Лигурия, Ломбардия и Пьемонт в ночь на понедельник, 21 октября. В результате разгула стихии в Милане оказались подтопленными целые районы города. В Лигурии, где был объявлен "красный" уровень погодной угрозы, мэрия столицы области Генуи призвала жителей не покидать дома и не выходить на улицу без особой необходимости. В Пьемонте около полутора тысяч домовладений остались без света, закрыты школы, из-за подтоплений прекращено движение по нескольким крупным автодорогам, передает РИА Новости.