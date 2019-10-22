В Боливии начались беспорядки после подсчета голосов на президентских выборах, протестующие обвинили власти в мошенничестве.

В Боливии начались беспорядки после подсчета голосов на президентских выборах, протестующие обвинили власти в мошенничестве.Как передает телеканал "Россия 24", особенно сложная обстановка на востоке страны. В ряде городов активисты устроили погромы и подожгли избирательные комиссии.В городе Риберальте демонстранты повалили памятник бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу.Беспорядки начались после того, как избирательная комиссия во главе с Мариа Чоке, не подсчитав все бюллетени, объявила о том, что второй тур выборов, о котором сообщалось первоначально, может не потребоваться.Сейчас подсчитано 95,3% голосов избирателей, при этом 46,86% получает кандидат от "Движения за социализм" нынешний президент страны 59-летний Эво Моралес Айма. Его основной конкурент кандидат от партии "Гражданское сообщество" экс-президент Боливии 66-летний Карлос Меса выходит на второе место с 36,72% голосов. Он заявил, что не собирается признавать итоги голосования, поскольку считает их мошенничеством.