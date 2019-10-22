В Новокосине в пилотном режиме заработало специальное мобильное приложение для ремонтников ГБУ Жилищник. Оно повысит скорость и качество исполнения заявок жителей по вызовам электриков и сантехников.

Приложение Мобильное автоматизированное рабочее место исполнителя (МАРМИ) синхронизировано с приложением Госуслуги Москвы и городским единым диспетчерским центром ЖКХ.Благодаря сервису диспетчеру не придется ждать мастера, чтобы передать ему новые заявки и узнать статус предыдущих. В режиме онлайн информация о ходе выполнения работ поступает от ремонтника в единый диспетчерский центр, а затем житель получает ее в приложении Госуслуги Москвы.Горожане могут оставить заявки, воспользовавшись приложением Госуслуги Москвы, позвонив по номеру единого диспетчерского центра: +7 (495) 539-53-53 или обратившись в ГБУ Жилищник. Диспетчеры обрабатывают заявки и передают их через приложение МАРМИ свободному мастеру, который приступает к выполнению работы.В случае если услуга платная, сначала необходимо ее оплатить, воспользовавшись терминалом сотрудника управляющей организации. Чек приходит на адрес электронной почты или по СМС. В будущем у горожан появится возможность увидеть в приложении Госуслуги Москвы стоимость работ, статус оплаты.Если заказчик удовлетворен оказанием услуги, ему нужно подписать акт выполненных работ. Мастер формирует в мобильном приложении отчет, который прикрепляется к заявке.В будущем у горожан появится возможность увидеть стоимость услуг, статус оплаты и перечень произведенных работ в мобильном приложении, а также оплатить заявку с его помощью.Мастер уточняет стоимость работ, используя электронный прейскурант. Бесплатные услуги также обрабатываются и с применением системы МАРМИ.Оценки за выполненную работу и отзывы горожан сохранятся в приложениях. Отзывы будет анализировать служба качества, чтобы улучшить процесс оказания услуг.