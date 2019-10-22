Модель и певица из Новосибирска пострадала от рук врача столичной косметологической клиники, причем до процедур дело не дошло - девушку избили за уточняющие вопросы.

Модель и певица из Новосибирска пострадала от рук врача столичной косметологической клиники, причем до процедур дело не дошло — девушку избили за уточняющие вопросы.Валентина 18 октября обратилась в салон "Бьюти Мед", который постоянно размещал рекламу в Instagram. По ее словам, врач Олеся Соколан принесла в кабинет препарат в пластиковом контейнере, без указания производителя, а на просьбу уточнить бренд производителя предложила довериться ей. Девушка резонно возразила, что видит врача первый раз в жизни, и это обстоятельство никак не отменяет того факта, что лекарства и препараты должны быть сертифицированными."На что я услышала грубое: "Встала и пошла вон отсюда!". Я, лёжа на кушетке, включила камеру на телефоне. Соколан подошла и резко вырвала телефон у меня из рук. Я приподнялась и потянулась за телефоном, мне не удалось его забрать, так как врач начала наносить сильные и резкие удары мне по голове и по лицу- носу, глазу, лбу. У меня началось головокружение", — описала произошедшее Валентина.В кабинет прибежали другие сотрудники, но их появление не помешало косметологу наносить удары. В конце концов она схватила телефон и удалилась в другой кабинет. На кадрах видно, как Валентина преследует Соколан в попытке вернуть смартфон. Когда ей это удалось — а произошло это только после того, как супруг пострадавшей вызвал полицию, девушка сняла нанесенные ей травмы.Валентине наложили швы, позже она обратилась в полицию. Клиника удалила свои страницы в Instagram, а распустившая руки косметолог закрыла доступ к аккаунту.