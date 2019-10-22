Оставшаяся после развода ни с чем Ольга Бузова на протяжении трех лет снимала жилье. Как оказалось, все это время она копила на покупку собственной шикарной недвижимости.

Оставшаяся после развода ни с чем Ольга Бузова на протяжении трех лет снимала жилье. Как оказалось, все это время она копила на покупку собственной шикарной недвижимости.За квартиру исполнительнице пришлось заплатить кругленькую сумму – 120 миллионов рублей. Зато теперь у певицы есть квартира в элитном жилом комплексе на западе Москвы, на Мосфильмовской улице. Площадь помещения составляет 200 квадратных метров."Там пока нет комнат как таковых, это пространство, в котором будет сделана планировка, а потом ремонт!" – рассказал представитель артистки Антон Богославский в беседе с Starhit.Конечно, с учетом уровня своего дохода Ольга могла купить недвижимость и раньше. Но она мечтала об огромной квартире в центре столицы, поэтому предпочла немного подкопить.14 Окт 2019 в 10:14 PDTНапомним, после развода Дмитрий Тарасов оставил экс-супругу без крыши над головой. Еще будучи с ним в браке, Бузова купила дом в Подмосковье, который футболист убедил оформить на его мать."Мы с Димой не виделись с тех пор, как официально расторгли брак, с 30 декабря 2016 года. На самом деле, он всегда избегает мест, которые посещаю я. Боится, наверное... А то, как Тарасов повел себя в конце отношений, останется исключительно на его совести", – высказалась звезда.По словам Ольги, она имеет право обратиться в суд в течение трех лет после развода. Срок истекает 30 декабря 2019 года. "Так что еще не вечер – время есть!" – заявила артистка.