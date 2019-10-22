Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев высказался об угрозах военного удара по Турции, которые от лица Дональда Трампа озвучил Майк Помпео. Он объяснил, что именно может стоять за таким, не вполне безопасным, поведением американских властей.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев высказался об угрозах военного удара по Турции, которые от лица Дональда Трампа озвучил Майк Помпео. Он объяснил, что именно может стоять за таким, не вполне безопасным, поведением американских властей.Услышав угрозы военного удара, которые Майк Помпео озвучил в адрес Турции, многие решили, что всерьез воспринимать эти слова не стоит. Придерживается этой точки зрения и директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев."Мне представляется, что это просто риторика. К заявлениям всегда нужно относиться критически, а вот к конкретным делам – уже посерьезней", – цитирует эксперта. Он напомнил, что Вашингтон в какой-то степени зависит от Анкары. "Могу сказать только, что Турция для США и НАТО – важнейший союзник, без которого сложно будет вести дела на Ближнем Востоке", – подчеркнул Юрий Рогулев.Таким образом, угрозы в адрес Турции грозят ослаблением позиций США в регионе. Тем не менее, Дональд Трамп и его окружение все же пошли на такие опасные шаги. И у этого есть простое объяснение."Турки ослушались, невзирая на позицию США они начали проводить свою политику. Конечно, США это не нравится. Просто промолчать и проглотить это они не могут, они должны что-то делать, но это сложно. Можно делать только заявления – вот они и делают их", – заметил эксперт.Материал дополняется.