Владимирская команда Молодёжки ОНФ провела генеральную уборку в селе Орехово - в усадьбе отца русской авиации Николая Жуковского.

Владимирская команда Молодёжки ОНФ провела генеральную уборку в селе Орехово - в усадьбе "отца русской авиации" Николая Жуковского.Инициатором субботника стала Ассоциация выпускников РАНХИГС. К акции присоединились представители Молодёжки ОНФ и студенты. Девушки расчистили от листвы 3 огромных аллеи, а мужчины рубили дрова. Напомним, мемориальный музей Николая Жуковского был создан в 1937-ом году в родовом доме Николая Жуковского, великого русского учёного-механика.