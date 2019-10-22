40 конгрессменов США обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк Азов иностранной террористической организацией. Они считают Азов организацией сторонников превосходства белой расы.

40 конгрессменов США обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк "Азов" иностранной террористической организацией. Они считают "Азов" организацией сторонников превосходства белой расы.В "Азове" сразу же отреагировали на обращение конгрессменов, назвав его "полной чушью". "Полк "Азов" подчиняется министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая "Азов" к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте", — говорится в заявлении полка.Однако экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в прямом эфире программы "60 минут", заявил, что "Азов" входит в национальную гвардию и не подчиняется Генштабу Украины.Ведущая программы Ольга Скабеева отреагировала на это заявление Романенко: "Вы уже начинаете аккуратненько открещиваться от Азова?", — спросила она у украинского генерала."Азов" – известная ультранационалистическая организация на Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды, участник военной операции против Донбасса. Раньше полк назывался добровольческим батальоном.Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".