В Тюменской области зафиксирована вспышка редкой гаффской болезни. У людей наблюдается онемение конечностей и острые боли. Госпитализированы 3 человека. Причиной заболевания стала рыба, которую они сами выловили.

В Тюменской области зафиксирована вспышка гаффской болезни. Это очень редкое заболевание.По информации местных СМИ, в деревне Ачиры Тобольского района заболели члены одной семьи. За несколько дней до этого в деревне погибли несколько собак.Сейчас два человека находятся областной больнице в Тюмени, еще один – в больнице Тобольска. Причиной заболевания стала рыба, которую они сами выловили.Региональное управление Роспотребнадзора начало свое эпидемиологическое расследование с отбором проб воды и рыбы, передает РИА Новости. Также специалисты обходят местных жителей и предупреждают о рисках возможного заражения при употреблении рыбы.Гаффская болезнь (от немецкого Haff – залив) — острое заболевание, которое пока еще плохо изучено, специфического лечения от него нет. Первые симптомы заболевания — острые мышечные боли и паралич конечностей. Затем болезнь поражает сердце и почки.Источником заболевания является рыба — окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды.По словам местных жителей, три года назад вспышка похожего заболевания была в соседней деревне. Тогда также погибли домашние собаки, а у людей наблюдалась рвота и онемение рук и ног. Однако жителям так и не объяснили, что произошло.